Шустов Ананий Автономович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Шустов Автономий Петрович
Мать: Настасья Семеновна
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 10ревизия (1858) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 1098 Зайцева Выставка стр 218-220//пленка 2154379 файл 0652-0654
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно