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Шустов Ананий Автономович

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Место рождения

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Шустов Автономий Петрович

Мать: Настасья Семеновна

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 10ревизия (1858) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 1098 Зайцева Выставка стр 218-220//пленка 2154379 файл 0652-0654
Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Сын: Шпаркин Иван Ананьевич

Мать ребёнка: не указана

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Смирнов Яков Ананьевич

Мать ребёнка: не указана

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Смерть
Неизвестно
Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
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