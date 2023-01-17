Смирнов Яков Ананьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Шустов Ананий Автономович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Дети: 1) Анна ( окончила Ржевское медицинское училище, работала в д.Букарево) , 2) Александра- жила в дер.Букарево Ржевского района 3) Галина. Галина была больным ребенком, говорили, что напугана ... Показать все
Смерть
После 1920