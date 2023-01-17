Смирнов Яков Ананьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Яков Ананьевич

Смирнов Яков Ананьевич

avatar

Место рождения

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

После 1920

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Шустов Ананий Автономович

Мать: не указана

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Дети: 1) Анна ( окончила Ржевское медицинское училище, работала в д.Букарево) , 2) Александра- жила в дер.Букарево Ржевского района 3) Галина. Галина была больным ребенком, говорили, что напугана ... Показать все
Смерть
После 1920
Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close