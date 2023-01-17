Настасья Семеновна
Место рождения
Дата рождения13.09.1827
Дата смертиПосле 1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1827
Отец: Семен Федорович
Мать: Авдотья Гавриловна
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 9ревизия (1850) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 804 Зайцева Выставка стр 257-259//пленка 2159958 файл 0281-0283
Бракосочетание
Около 1850
Рождение ребёнка
23.09.1851
Сын: Шустов Ананий Автономович
Отец ребёнка: Шустов Автономий Петрович
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 10ревизия (1858) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 1098 Зайцева Выставка стр 218-220//пленка 2154379 файл 0652-0654
Смерть
После 1861