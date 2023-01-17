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Настасья Семеновна

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Место рождения

Распашная, Молототудская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

13.09.1827

Дата смерти

После 1861

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1827

Отец: Семен Федорович

Мать: Авдотья Гавриловна

Распашная, Молототудская волость, Ржевский уезд
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 9ревизия (1850) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 804 Зайцева Выставка стр 257-259//пленка 2159958 файл 0281-0283
Бракосочетание
Около 1850

Муж: Шустов Автономий Петрович

Рождение ребёнка
23.09.1851

Сын: Шустов Ананий Автономович

Отец ребёнка: Шустов Автономий Петрович

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 10ревизия (1858) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 1098 Зайцева Выставка стр 218-220//пленка 2154379 файл 0652-0654
Смерть
После 1861
Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
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