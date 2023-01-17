Авдотья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Гавриловна

Авдотья Гавриловна

avatar

Место рождения

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

12.02.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
08.11.1826

Муж: Семен Федорович

Пыжи, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.09.1827

Дочь: Настасья Семеновна

Отец ребёнка: Семен Федорович

Распашная, Молототудская волость, Ржевский уезд
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 9ревизия (1850) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 804 Зайцева Выставка стр 257-259//пленка 2159958 файл 0281-0283
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close