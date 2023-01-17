Семен Федорович
Место рождения
Дата рождения14.07.1811
Дата смерти1828
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1826
Жена: Авдотья Гавриловна
Пыжи, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.09.1827
Дочь: Настасья Семеновна
Мать ребёнка: Авдотья Гавриловна
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 9ревизия (1850) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 804 Зайцева Выставка стр 257-259//пленка 2159958 файл 0281-0283
Смерть
1828