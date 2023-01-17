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Семен Федорович

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Место рождения

Распашная, Молототудская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

14.07.1811

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1807 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Распашная, Молототудская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
08.11.1826

Жена: Авдотья Гавриловна

Пыжи, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.09.1827

Дочь: Настасья Семеновна

Мать ребёнка: Авдотья Гавриловна

Распашная, Молототудская волость, Ржевский уезд
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 9ревизия (1850) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 804 Зайцева Выставка стр 257-259//пленка 2159958 файл 0281-0283
Смерть
1828
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