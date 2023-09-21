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Разумовский (Малинин) Алексей Степанович

Место рождения

Николаевский, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Малинин Степан Яковлевич

Мать: не указана

Николаевский, Свердловский район, Северный край
Образование
1823
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил высшее отделение Вологодского уездного училища.
Работа или профессия
10.03.1824 ст.
Николаевский, Свердловский район, Северный край
Посвящен в Диакона к Николаевской Корбангской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1831

Жена: Разумовская Пульхерия Михайловна

Николаевский, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Разумовская Глафира Алексеевна

Мать ребёнка: Разумовская Пульхерия Михайловна

Николаевский, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Разумовская Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Разумовская Пульхерия Михайловна

Николаевский, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Разумовская Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Разумовская Пульхерия Михайловна

Николаевский, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Разумовская Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Разумовская Пульхерия Михайловна

Николаевский, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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