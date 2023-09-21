Разумовский (Малинин) Алексей Степанович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Малинин Степан Яковлевич
Мать: не указана
Образование
1823
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил высшее отделение Вологодского уездного училища.
Работа или профессия
10.03.1824 ст.
Посвящен в Диакона к Николаевской Корбангской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1831
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Разумовская Глафира Алексеевна
Мать ребёнка: Разумовская Пульхерия Михайловна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Разумовская Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Разумовская Пульхерия Михайловна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Разумовская Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Разумовская Пульхерия Михайловна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Разумовская Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Разумовская Пульхерия Михайловна
Смерть
Неизвестно