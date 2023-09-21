Малинин Степан Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Разумовский (Малинин) Алексей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Воробьева (Малинина) Евлалия Степановна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1850
Заштатный диакон Николаевской Корбангской церкви Кадниковского уезда, уволенный от должности за слабостью здоровья. Живет на пропитании сына своего, диакона Алексея Разумовского.
Смерть
Неизвестно