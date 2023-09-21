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Малинин Степан Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Разумовский (Малинин) Алексей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Николаевский, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Воробьева (Малинина) Евлалия Степановна

Мать ребёнка: не указана

Николаевский, Свердловский район, Северный край
Работа или профессия
1850
Николаевский, Свердловский район, Северный край
Заштатный диакон Николаевской Корбангской церкви Кадниковского уезда, уволенный от должности за слабостью здоровья. Живет на пропитании сына своего, диакона Алексея Разумовского.
Смерть
Неизвестно

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