Разумовская Пульхерия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1831
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Разумовская Глафира Алексеевна
Отец ребёнка: Разумовский (Малинин) Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Разумовская Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Разумовский (Малинин) Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Разумовская Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Разумовский (Малинин) Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Разумовская Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Разумовский (Малинин) Алексей Степанович
Смерть
Неизвестно