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Разумовская Пульхерия Михайловна

Место рождения

Николаевский, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевский, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1831

Муж: Разумовский (Малинин) Алексей Степанович

Николаевский, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Разумовская Глафира Алексеевна

Отец ребёнка: Разумовский (Малинин) Алексей Степанович

Николаевский, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Разумовская Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Разумовский (Малинин) Алексей Степанович

Николаевский, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Разумовская Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Разумовский (Малинин) Алексей Степанович

Николаевский, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Разумовская Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Разумовский (Малинин) Алексей Степанович

Николаевский, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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