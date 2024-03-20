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Резепин Мартемьян Потапович

Место рождения

Медиак, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

20.10.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1865

Отец: Розепин Потап Андреевич

Мать: Резепина Афимья Егоровна

Медиак, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.10.1884 ст.

Сын: Резепин Артемий Мартемьянович

Мать ребёнка: Резепина Евдокия Нестеровна

Медиак, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.09.1893

Сын: Резепин Иван Мартемьянович

Мать ребёнка: Резепина Евдокия Нестеровна

Медиак, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резепина Евдокия Нестеровна

Смерть
Неизвестно
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