Резепин Мартемьян Потапович
Место рождения
Дата рождения20.10.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1865
Отец: Розепин Потап Андреевич
Мать: Резепина Афимья Егоровна
Рождение ребёнка
15.10.1884 ст.
Сын: Резепин Артемий Мартемьянович
Мать ребёнка: Резепина Евдокия Нестеровна
Рождение ребёнка
26.09.1893
Сын: Резепин Иван Мартемьянович
Мать ребёнка: Резепина Евдокия Нестеровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно