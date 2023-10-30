Резепина Евдокия Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резепина Евдокия Нестеровна

Место рождения

Медиак, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

01.03.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Медиак, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.10.1884 ст.

Сын: Резепин Артемий Мартемьянович

Отец ребёнка: Резепин Мартемьян Потапович

Медиак, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Резепин Иван Мартемьянович

Отец ребёнка: Резепин Мартемьян Потапович

Медиак, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резепин Мартемьян Потапович

Смерть
Неизвестно
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