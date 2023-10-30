Резепина Евдокия Нестеровна
Место рождения
Дата рождения01.03.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1884 ст.
Сын: Резепин Артемий Мартемьянович
Отец ребёнка: Резепин Мартемьян Потапович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Резепин Иван Мартемьянович
Отец ребёнка: Резепин Мартемьян Потапович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно