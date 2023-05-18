Резепин Артемий Мартемьянович
Место рождения
Дата рождения15.10.1884 ст.
Дата смерти05.05.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1884 ст.
Рождение ребёнка
28.10.1912
Дочь: Аксёнова Анастасия Артемьевна
Мать ребёнка: Резепина Ефимия Евтеевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Прасковья Артемьевна
Мать ребёнка: Резепина Ефимия Евтеевна
Рождение ребёнка
08.10.1923
Дочь: Беляева Пелагея Артемьевна
Мать ребёнка: Резепина Ефимия Евтеевна
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Резепина Наталья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Резепина Ефимия Евтеевна
Смерть
05.05.1974