Резепин Артемий Мартемьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРезепин Артемий Мартемьянович

Резепин Артемий Мартемьянович

avatar

Место рождения

Медиак, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

15.10.1884 ст.

Дата смерти

05.05.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1884 ст.

Отец: Резепин Мартемьян Потапович

Мать: Резепина Евдокия Нестеровна

Медиак, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.10.1912

Дочь: Аксёнова Анастасия Артемьевна

Мать ребёнка: Резепина Ефимия Евтеевна

Медиак, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Прасковья Артемьевна

Мать ребёнка: Резепина Ефимия Евтеевна

Рождение ребёнка
08.10.1923

Дочь: Беляева Пелагея Артемьевна

Мать ребёнка: Резепина Ефимия Евтеевна

Медиак, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Резепина Наталья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резепина Наталья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резепина Ефимия Евтеевна

Смерть
05.05.1974
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close