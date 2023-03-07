Резепина (Зубарева) Ефимия Евтеевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
28.10.1912
Дочь: Аксёнова Анастасия Артемьевна
Отец ребёнка: Резепин Артемий Мартемьянович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Прасковья Артемьевна
Отец ребёнка: Резепин Артемий Мартемьянович
Рождение ребёнка
08.10.1923
Дочь: Беляева Пелагея Артемьевна
Отец ребёнка: Резепин Артемий Мартемьянович
Медиак, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1951