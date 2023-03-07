Резепина (Зубарева) Ефимия Евтеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резепина (Зубарева) Ефимия Евтеевна

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Место рождения

Полетаево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Зубарев Евтей Игнатьевич

Мать: Зубарева Пелагея Ивановна

Полетаево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.10.1912

Дочь: Аксёнова Анастасия Артемьевна

Отец ребёнка: Резепин Артемий Мартемьянович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Прасковья Артемьевна

Отец ребёнка: Резепин Артемий Мартемьянович

Рождение ребёнка
08.10.1923

Дочь: Беляева Пелагея Артемьевна

Отец ребёнка: Резепин Артемий Мартемьянович

Медиак, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резепин Артемий Мартемьянович

Смерть
1951
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