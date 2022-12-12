Зубарева Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Резепина Ефимия Евтеевна
Отец ребёнка: Зубарев Евтей Игнатьевич
Полетаево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Зубарев Евтей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Синеглазова Наталья Евтеевна
Отец ребёнка: Зубарев Евтей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Зубарев Мартемьян Евтеевич
Отец ребёнка: Зубарев Евтей Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно