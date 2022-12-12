Зубарева Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Резепина Ефимия Евтеевна

Отец ребёнка: Зубарев Евтей Игнатьевич

Полетаево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Зубарев Харитон Евтеевич

Отец ребёнка: Зубарев Евтей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Синеглазова Наталья Евтеевна

Отец ребёнка: Зубарев Евтей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Зубарев Мартемьян Евтеевич

Отец ребёнка: Зубарев Евтей Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев Евтей Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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