Зубарев Евтей Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения06.04.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1863
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Резепина Ефимия Евтеевна
Мать ребёнка: Зубарева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Зубарева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Синеглазова Наталья Евтеевна
Мать ребёнка: Зубарева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Зубарев Мартемьян Евтеевич
Мать ребёнка: Зубарева Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно