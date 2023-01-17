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Зубарев Евтей Игнатьевич

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Место рождения

Полетаево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

06.04.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1863

Отец: Зубарев Игнатий Афанасьевич

Мать: Зубарева Евдокия Кондратьевна

Полетаево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Резепина Ефимия Евтеевна

Мать ребёнка: Зубарева Пелагея Ивановна

Полетаево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Зубарев Харитон Евтеевич

Мать ребёнка: Зубарева Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Синеглазова Наталья Евтеевна

Мать ребёнка: Зубарева Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Зубарев Мартемьян Евтеевич

Мать ребёнка: Зубарева Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарева Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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