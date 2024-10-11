Зубарева (Беляева) Евдокия Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Зубарев Игнатий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Зубарев Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Зубарев Игнатий Афанасьевич
Рождение ребёнка
06.04.1863
Сын: Зубарев Евтей (Евтихий) Игнатьевич
Отец ребёнка: Зубарев Игнатий Афанасьевич
Полетаево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно