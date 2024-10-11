Зубарева (Беляева) Евдокия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева (Беляева) Евдокия Кондратьевна

Место рождения

Шершни, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Беляев Кондратий Семенович

Мать: Беляева Устинья Петровна

Шершни, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев Игнатий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Зубарев Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Зубарев Игнатий Афанасьевич

Полетаево II-е, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Зубарев Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Зубарев Игнатий Афанасьевич

Полетаево II-е, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.04.1863

Сын: Зубарев Евтей (Евтихий) Игнатьевич

Отец ребёнка: Зубарев Игнатий Афанасьевич

Полетаево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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