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Зубарев Иван Игнатьевич

Место рождения

Полетаево II-е, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Зубарев Игнатий Афанасьевич

Мать: Зубарева Евдокия Кондратьевна

Полетаево II-е, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
1920
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