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Зубарев Иван Игнатьевич
Зубарев Иван Игнатьевич
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Древо
Место рождения
Полетаево II-е
, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Дата рождения
1850
Дата смерти
1920
Пол
Мужской
Отец
Зубарев Игнатий Афанасьевич
1828 г.р.
Мать
Зубарева (Беляева) Евдокия Кондратьевна
1828 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец:
Зубарев Игнатий Афанасьевич
Мать:
Зубарева Евдокия Кондратьевна
Полетаево II-е
, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
1920
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