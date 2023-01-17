Розепин Потап Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРозепин Потап Андреевич

Розепин Потап Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Розепин Андрей Сергеевич

Мать: Розепина Палагея Кирилловна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Резепин Роман Потапович

Мать ребёнка: Резепина Афимья Егоровна

Медиак, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.10.1865

Сын: Резепин Мартемьян Потапович

Мать ребёнка: Резепина Офимья Егоровна

Медиак, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.09.1869

Сын: Резепин Иван Потапович

Мать ребёнка: Резепина Афимья Егоровна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Резепин Иван Потапович

Мать ребёнка: Резепина Афимья Егоровна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Резепин Григорий Потапович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Потаповна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close