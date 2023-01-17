Розепин Потап Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Резепина Афимья Егоровна
Рождение ребёнка
20.10.1865
Сын: Резепин Мартемьян Потапович
Мать ребёнка: Резепина Офимья Егоровна
Рождение ребёнка
02.09.1869
Мать ребёнка: Резепина Афимья Егоровна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Резепина Афимья Егоровна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Резепин Григорий Потапович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Потаповна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно