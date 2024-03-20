Резепина (Резепина) Авдотья Потаповна
Место рождения
Дата рождения01.03.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1866
Отец: Розепин Потап Андреевич
Мать: Резепина Афимья Егоровна
Рождение ребёнка
12.01.1906
Дочь: Резепина Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Резепин Павел Харитонович
Рождение ребёнка
13.05.1913
Дочь: Лукерья Павловна
Отец ребёнка: Резепин Павел Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно