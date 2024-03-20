Резепина (Резепина) Авдотья Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резепина (Резепина) Авдотья Потаповна

Место рождения

Медиак, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

01.03.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1866

Отец: Розепин Потап Андреевич

Мать: Резепина Афимья Егоровна

Медиак, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.01.1906

Дочь: Резепина Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Резепин Павел Харитонович

Медиак, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.05.1913

Дочь: Лукерья Павловна

Отец ребёнка: Резепин Павел Харитонович

Медиак, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резепин Павел Харитонович

Смерть
Неизвестно
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