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Пугачева Феврония Абрамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1850

Отец: Абрам Евдокимов

Мать: Анна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугачев Яков Никитин

Рождение ребёнка
25.10.1869

Дочь: (Пугачева) Александра Яковлева

Отец ребёнка: Пугачев Яков Никитин

Рождение ребёнка
12.12.1871

Дочь: (Пугачева) Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Пугачев Яков Никитин

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Пугачева) Наталья Яковлева

Отец ребёнка: Пугачев Яков Никитин

Рождение ребёнка
26.06.1878

Дочь: (Пугачева) Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Пугачев Яков Никитин

Рождение ребёнка
01.11.1880

Дочь: (Пугачева) Степанида Яковлева

Отец ребёнка: Пугачев Яков Никитин

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Печникова (Пугачева) Александра Яковлева

Отец ребёнка: Пугачев Яков Никитин

Рождение ребёнка
21.11.1885

Сын: Пугачев Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Пугачев Яков Никитин

Рождение ребёнка
15.11.1887

Сын: Волхонский Александр Яковлев

Отец ребёнка: Пугачев Яков Никитин

Рождение ребёнка
26.04.1888

Сын: Волхонский Козьма Яковлев

Отец ребёнка: Пугачев Яков Никитин

Рождение ребёнка
03.04.1891

Сын: Пугачев Никита Яковлев

Отец ребёнка: Пугачев Яков Никитин

Смерть
Неизвестно

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