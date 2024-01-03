Пугачева Феврония Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1850
Отец: Абрам Евдокимов
Мать: Анна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пугачев Яков Никитин
Рождение ребёнка
25.10.1869
Дочь: (Пугачева) Александра Яковлева
Отец ребёнка: Пугачев Яков Никитин
Рождение ребёнка
12.12.1871
Дочь: (Пугачева) Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Пугачев Яков Никитин
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Пугачева) Наталья Яковлева
Отец ребёнка: Пугачев Яков Никитин
Рождение ребёнка
26.06.1878
Дочь: (Пугачева) Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Пугачев Яков Никитин
Рождение ребёнка
01.11.1880
Дочь: (Пугачева) Степанида Яковлева
Отец ребёнка: Пугачев Яков Никитин
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Печникова (Пугачева) Александра Яковлева
Отец ребёнка: Пугачев Яков Никитин
Рождение ребёнка
21.11.1885
Отец ребёнка: Пугачев Яков Никитин
Рождение ребёнка
15.11.1887
Сын: Волхонский Александр Яковлев
Отец ребёнка: Пугачев Яков Никитин
Рождение ребёнка
26.04.1888
Сын: Волхонский Козьма Яковлев
Отец ребёнка: Пугачев Яков Никитин
Рождение ребёнка
03.04.1891
Отец ребёнка: Пугачев Яков Никитин
Смерть
Неизвестно