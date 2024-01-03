Пугачев Яков Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Жена: Анна Евгеньева
Мать ребёнка: Анна Евгеньева
Дочь: (Пугачева) Александра Яковлева
Мать ребёнка: Пугачева Феврония Абрамова
Дочь: (Пугачева) Анастасия Яковлева
Мать ребёнка: Пугачева Феврония Абрамова
Дочь: (Пугачева) Наталья Яковлева
Мать ребёнка: Пугачева Феврония Абрамова
Дочь: (Пугачева) Марфа Яковлева
Мать ребёнка: Пугачева Феврония Абрамова
Сын: Пугачев Яков Яковлев
Мать ребёнка: Пугачева Екатерина Никитина
Дочь: (Пугачева) Степанида Яковлева
Мать ребёнка: Пугачева Феврония Абрамова
Дочь: Печникова (Пугачева) Александра Яковлева
Мать ребёнка: Пугачева Феврония Абрамова
Мать ребёнка: Пугачева Феврония Абрамова
Сын: Волхонский Александр Яковлев
Мать ребёнка: Пугачева Феврония Абрамова
Сын: Волхонский Козьма Яковлев
Мать ребёнка: Пугачева Феврония Абрамова
Мать ребёнка: Пугачева Феврония Абрамова