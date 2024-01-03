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Пугачев Яков Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1844

Отец: Никита Степанов

Мать: (Волхонская (Алексахина)) Акилина Лазарева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Евгеньева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугачева Феврония Абрамова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугачева Екатерина Никитина

Рождение ребёнка
07.10.1865

Сын: Пугачев Сергей Яковлев

Мать ребёнка: Анна Евгеньева

Рождение ребёнка
25.10.1869

Дочь: (Пугачева) Александра Яковлева

Мать ребёнка: Пугачева Феврония Абрамова

Рождение ребёнка
12.12.1871

Дочь: (Пугачева) Анастасия Яковлева

Мать ребёнка: Пугачева Феврония Абрамова

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Пугачева) Наталья Яковлева

Мать ребёнка: Пугачева Феврония Абрамова

Рождение ребёнка
26.06.1878

Дочь: (Пугачева) Марфа Яковлева

Мать ребёнка: Пугачева Феврония Абрамова

Рождение ребёнка
19.10.1879

Сын: Пугачев Яков Яковлев

Мать ребёнка: Пугачева Екатерина Никитина

Рождение ребёнка
01.11.1880

Дочь: (Пугачева) Степанида Яковлева

Мать ребёнка: Пугачева Феврония Абрамова

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Печникова (Пугачева) Александра Яковлева

Мать ребёнка: Пугачева Феврония Абрамова

Рождение ребёнка
21.11.1885

Сын: Пугачев Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Пугачева Феврония Абрамова

Рождение ребёнка
15.11.1887

Сын: Волхонский Александр Яковлев

Мать ребёнка: Пугачева Феврония Абрамова

Рождение ребёнка
26.04.1888

Сын: Волхонский Козьма Яковлев

Мать ребёнка: Пугачева Феврония Абрамова

Рождение ребёнка
03.04.1891

Сын: Пугачев Никита Яковлев

Мать ребёнка: Пугачева Феврония Абрамова

Смерть
Неизвестно

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