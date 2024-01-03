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Пугачев Андрей Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1885

Отец: Пугачев Яков Никитин

Мать: Пугачева Феврония Абрамова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугачева Татьяна Онисимова

Рождение ребёнка
20.10.1904

Дочь: (Пугачева) Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Пугачева Татьяна Онисимова

Рождение ребёнка
16.08.1906

Дочь: (Пугачева) Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Пугачева Татьяна Онисимова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.08.1909

Сын: Пугачев Иоанн Андреевич

Мать ребёнка: Пугачева Татьяна Онисимова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.05.1912

Сын: Пугачев Павел Андреевич

Мать ребёнка: Пугачева Татьяна Онисимова

Смерть
Неизвестно

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