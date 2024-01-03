Пугачев Андрей Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1885
Отец: Пугачев Яков Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1904
Дочь: (Пугачева) Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Пугачева Татьяна Онисимова
Рождение ребёнка
16.08.1906
Дочь: (Пугачева) Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Пугачева Татьяна Онисимова
Рождение ребёнка
14.08.1909
Мать ребёнка: Пугачева Татьяна Онисимова
Рождение ребёнка
24.05.1912
Мать ребёнка: Пугачева Татьяна Онисимова
Смерть
Неизвестно