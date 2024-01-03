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Абрам Евдокимов

Место рождения

Каханово, Асоинская волость, Тарусский уезд

Дата рождения

14.08.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1820

Отец: Евдоким Михайлов

Мать: Мария Александрова

Каханово, Асоинская волость, Тарусский уезд
Место жительства
Неизвестно
Каханово, Асоинская волость, Тарусский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1845

Сын: Исаак Абрамов

Мать ребёнка: Анна Васильева

Каханово, Асоинская волость, Тарусский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1850

Дочь: Пугачева Феврония Абрамова

Мать ребёнка: Анна Васильева

Рождение ребёнка
1862

Сын: Иоанн Абрамов

Мать ребёнка: Анна Васильева

Каханово, Асоинская волость, Тарусский уезд
Смерть
Неизвестно

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