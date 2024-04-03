Челушкина(Федосеева) (Федосеева) Елена Михайловна
Место рождениядер. Аннино(Озерки тож)
Дата рождения02.06.1908
Дата смерти27.07.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1908
дер. Аннино(Озерки тож)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Челушкин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Челушкин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Челушкин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
11.05.1930
Сын: Челушкин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Челушкин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
11.05.1931
Сын: Челушкин Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Челушкин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Челушкин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
28.04.1935
Дочь: Кузьмичева(Челушкина) (Челушкина) Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Челушкин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
14.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Челушкин Дмитрий Петрович
Смерть
27.07.1991
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.