Челушкина(Федосеева) (Федосеева) Елена Михайловна 02.06.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Федосеева) (Федосеева) Елена Михайловна

Место рождения

дер. Аннино(Озерки тож)

Дата рождения

02.06.1908

Дата смерти

27.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1908

Отец: Федосеев Михаил Фролов

Мать: Федосеева(Федяева) (Федяева) Ульяна Федотовна

дер. Аннино(Озерки тож)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челушкин Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Челушкин Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Челушкин Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Челушкин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Челушкин Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
11.05.1930

Сын: Челушкин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Челушкин Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
11.05.1931

Сын: Челушкин Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Челушкин Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
28.04.1935

Дочь: Кузьмичева(Челушкина) (Челушкина) Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Челушкин Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
14.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Дмитрий Петрович

Смерть
27.07.1991
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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