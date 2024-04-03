Челушкин Георгий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1931
Дата смерти01.09.1959
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.06.1925
Дочь: Челушкина(Милехина) (Милехина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение
11.05.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1954
Сын: Челушкин Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1956
Сын: Челушкин Николай Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.09.1959
Причина смерти: сбит машиной.
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.