Челушкин Георгий Дмитриевич 11.05.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Георгий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1931

Дата смерти

01.09.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.06.1925

Дочь: Челушкина(Милехина) (Милехина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение
11.05.1931

Отец: Челушкин Дмитрий Петрович

Мать: Челушкина(Федосеева) (Федосеева) Елена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1954

Сын: Челушкин Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1956

Сын: Челушкин Николай Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.09.1959
Причина смерти: сбит машиной.
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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