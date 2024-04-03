Челушкин Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
1964
Рождение ребёнка
1964
Смерть
1982