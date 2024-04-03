Челушкин Александр Дмитриевич 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Челушкин Дмитрий Петрович

Мать: Челушкина(Федосеева) (Федосеева) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челушкина(Ерохина) (Ерохина) Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челушкина(Ерохина) (Ерохина) Зинаида

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челушкина(Ерохина) (Ерохина) Зинаида

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челушкина(Ерохина) (Ерохина) Зинаида

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челушкина(Ерохина) (Ерохина) Зинаида

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челушкина(Ерохина) (Ерохина) Зинаида

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челушкина(Ерохина) (Ерохина) Зинаида

Смерть
1982

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