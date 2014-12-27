Кузьмичева(Челушкина) (Челушкина) Вера Дмитриевна 28.04.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьмичева(Челушкина) (Челушкина) Вера Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1935

Дата смерти

27.12.2014

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1935

Отец: Челушкин Дмитрий Петрович

Мать: Челушкина(Федосеева) (Федосеева) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмичев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмичев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмичев Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмичев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
16.07.1957

Сын: Кузьмичев Ххх Виктор Иванович

Отец ребёнка: Кузьмичев Иван Васильевич

Смерть
27.12.2014
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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