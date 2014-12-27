Кузьмичева(Челушкина) (Челушкина) Вера Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1935
Дата смерти27.12.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1957
Сын: Кузьмичев Ххх Виктор Иванович
Отец ребёнка: Кузьмичев Иван Васильевич
Смерть
27.12.2014
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.