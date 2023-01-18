Бердникова (Гузенкова) Ульяна 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бердникова (Гузенкова) Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердников Александр

Отец ребёнка: Бердников Прохор

Бракосочетание
1923

Муж: Бердников Прохор

Рождение ребёнка
09.12.1926

Дочь: Ворошуха (Бердникова) Екатерина

Отец ребёнка: Бердников Прохор

Галеевка, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
07.10.1928

Сын: Бердников Иван

Отец ребёнка: Бердников Прохор

Галеевка, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: (Бердникова) Мария

Отец ребёнка: Бердников Прохор

Рождение ребёнка
20.10.1938

Дочь: Волкова (Бердникова) Феня (Фаина)

Отец ребёнка: Бердников Прохор

Галеевка, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
20.04.1941

Сын: Бердников Павел

Отец ребёнка: Бердников Прохор

Галеевка, Гомельский район, Гомельская область
Смерть
1976
Причина смерти: рак желудка

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