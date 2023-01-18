Бердникова (Гузенкова) Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердников Александр
Отец ребёнка: Бердников Прохор
Бракосочетание
1923
Муж: Бердников Прохор
Рождение ребёнка
09.12.1926
Дочь: Ворошуха (Бердникова) Екатерина
Отец ребёнка: Бердников Прохор
Рождение ребёнка
07.10.1928
Сын: Бердников Иван
Отец ребёнка: Бердников Прохор
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: (Бердникова) Мария
Отец ребёнка: Бердников Прохор
Рождение ребёнка
20.10.1938
Дочь: Волкова (Бердникова) Феня (Фаина)
Отец ребёнка: Бердников Прохор
Рождение ребёнка
20.04.1941
Сын: Бердников Павел
Отец ребёнка: Бердников Прохор
Смерть
1976
Причина смерти: рак желудка