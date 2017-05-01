Ворошуха (Бердникова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения09.12.1926
Дата смерти01.05.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1926
Отец: Бердников Прохор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ворошуха Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ворошуха Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ворошуха Николай
Смерть
01.05.2017
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно