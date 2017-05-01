Ворошуха (Бердникова) Екатерина 09.12.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВорошуха (Бердникова) Екатерина

Ворошуха (Бердникова) Екатерина

Место рождения

Галеевка, Гомельский район, Гомельская область

Дата рождения

09.12.1926

Дата смерти

01.05.2017

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1926

Отец: Бердников Прохор

Мать: Бердникова (Гузенкова) Ульяна

Галеевка, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ворошуха Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ворошуха Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ворошуха Николай

Смерть
01.05.2017
Галеевка, Гомельский район, Гомельская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Галеевка, Гомельский район, Гомельская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.