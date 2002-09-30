Ворошуха Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1929
Дата смерти30.09.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ворошуха (Бердникова) Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ворошуха (Бердникова) Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.09.2002