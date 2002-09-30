Ворошуха Николай 23.08.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ворошуха Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1929

Дата смерти

30.09.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ворошуха (Бердникова) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ворошуха (Бердникова) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворошуха (Бердникова) Екатерина

Смерть
30.09.2002

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