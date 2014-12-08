Бердников Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБердников Иван

Бердников Иван

Место рождения

Галеевка, Гомельский район, Гомельская область

Дата рождения

07.10.1928

Дата смерти

08.12.2014

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1928

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Галеевка, Гомельский район, Гомельская область
Смерть
08.12.2014
Одесса, Одеська область
Причина смерти: При операции
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close