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Бердников Иван
Бердников Иван
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Древо
Место рождения
Галеевка
, Гомельский район, Гомельская область
Дата рождения
07.10.1928
Дата смерти
08.12.2014
Пол
Мужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1928
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Галеевка
, Гомельский район, Гомельская область
Смерть
08.12.2014
Одесса
, Одеська область
Причина смерти: При операции
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