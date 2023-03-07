Бердников Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердников Павел

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Место рождения

Галеевка, Гомельский район, Гомельская область

Дата рождения

20.04.1941

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1941

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Галеевка, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2001
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