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Волкова (Бердникова) Феня (Фаина)

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Место рождения

Галеевка, Гомельский район, Гомельская область

Дата рождения

20.10.1938

Дата смерти

?.04.2009

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1938

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Галеевка, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
?.04.2009
Волгодонск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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