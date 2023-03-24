Шестаков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Шестаков Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Шестакова Наталья
Рождение ребёнка
1910
Сын: Шестаков Александр Иванович
Мать ребёнка: Шестакова Наталья
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Шестакова Пелагея (Поля) Ивановна
Мать ребёнка: Шестакова Наталья
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Шестакова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудакова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Шестакова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестакова Наталья
Смерть
Неизвестно