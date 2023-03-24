Шестаков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Шестаков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Шестакова Наталья

Рождение ребёнка
1910

Сын: Шестаков Александр Иванович

Мать ребёнка: Шестакова Наталья

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Шестакова Пелагея (Поля) Ивановна

Мать ребёнка: Шестакова Наталья

Рождение ребёнка
1914

Сын: Шестаков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Шестакова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудакова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Шестакова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Наталья

Смерть
Неизвестно
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