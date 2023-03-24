Шестаков Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Шестаков Иван

Мать: Шестакова Наталья

Смерть
Неизвестно
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