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Шестаков Александр Иванович
Шестаков Александр Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1910
Дата смерти
1972
Пол
Мужской
Отец
Шестаков Иван
Мать
Шестакова Наталья
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Шестаков Иван
Мать:
Шестакова Наталья
Смерть
1972
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