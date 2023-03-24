Шестаков Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: Шестаков Иван
Мать: Шестакова Наталья
Работа или профессия
С 1918 по 1941
Пятигорск
Строитель, прораб | Должность: Строитель, прораб
Рождение ребёнка
30.01.1925
Сын: Шестаков Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Шестакова Вера Петровна
Россия
Работа или профессия
С 1943 по 1944
Второй Украинский фронт
Майор, начальник арт снабжения артеллерийского полка | Должность: Майор, начальник арт снабжения артеллерийского полка Командующий Конев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Шестакова Вера Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Шестакова Вера Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестакова Вера Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Строитель, прораб
Смерть
Около 1943
Витебск
Причина смерти: На войне | В грузовик со нарядами, которые он вез на батарею во время боя под Витебском (Белоруссия) попал немецкий снаряд. Смерть была мгновенной, не выжил никто. Могилы нет.
Похороны
Неизвестно
Отсутствует