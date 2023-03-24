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Шестаков Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Шестаков Иван

Мать: Шестакова Наталья

Работа или профессия
С 1918 по 1941
Пятигорск
Строитель, прораб | Должность: Строитель, прораб
Рождение ребёнка
30.01.1925

Сын: Шестаков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Шестакова Вера Петровна

Россия
Работа или профессия
С 1943 по 1944
Второй Украинский фронт
Майор, начальник арт снабжения артеллерийского полка | Должность: Майор, начальник арт снабжения артеллерийского полка Командующий Конев
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Шестакова Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Шестакова Вера Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Вера Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Строитель, прораб
Смерть
Около 1943
Витебск
Причина смерти: На войне | В грузовик со нарядами, которые он вез на батарею во время боя под Витебском (Белоруссия) попал немецкий снаряд. Смерть была мгновенной, не выжил никто. Могилы нет.
Похороны
Неизвестно
Отсутствует
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