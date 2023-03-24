Шестакова (Самойлова) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова (Самойлова) Вера Петровна

Место рождения

Петергоф

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Около 1995

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: Самойлов Петр

Мать: Самойлов Варвара Илларионовна

Петергоф
Рождение ребёнка
30.01.1925

Сын: Шестаков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Шестаков Дмитрий Иванович

Россия
Работа или профессия
С 1942 по 1943
Пятигорск
Была в окупации | Должность: Была в окупации
Бракосочетание
После 1946

Муж: Узнать Узнать

Работа или профессия
С 1946 по 1952
Молочный завод
Работала на молочном заводе | Должность: Работала на молочном заводе
Работа или профессия
С 1960 по 1970
Кабардино-Балкария
Долго жила на пасеке | Должность: Долго жила на пасеке Пасека была сначала у старшего сына, потом у старшего и младшего сыновей
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шестаков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шестаков Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Дмитрий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Долго жила на пасеке
Смерть
Около 1995
Пятигорск
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