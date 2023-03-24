Шестакова (Самойлова) Вера Петровна
Место рожденияПетергоф
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиОколо 1995
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: Самойлов Петр
Петергоф
Рождение ребёнка
30.01.1925
Сын: Шестаков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Шестаков Дмитрий Иванович
Россия
Работа или профессия
С 1942 по 1943
Пятигорск
Была в окупации | Должность: Была в окупации
Бракосочетание
После 1946
Муж: Узнать Узнать
Работа или профессия
С 1946 по 1952
Молочный завод
Работала на молочном заводе | Должность: Работала на молочном заводе
Работа или профессия
С 1960 по 1970
Кабардино-Балкария
Долго жила на пасеке | Должность: Долго жила на пасеке Пасека была сначала у старшего сына, потом у старшего и младшего сыновей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Шестаков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Шестаков Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Долго жила на пасеке
Смерть
Около 1995
Пятигорск