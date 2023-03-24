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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
После 1946
Жена: Шестакова Вера Петровна
Работа или профессия
С 1946 по 1958
Пятигорск
Парторг (Партийный организатор) молочного завода | Должность: Парторг (Партийный организатор) молочного завода
Работа или профессия
Неизвестно
Парторг (Партийный организатор) молочного завода
Смерть
Неизвестно