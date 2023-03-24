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Узнать Узнать

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1946

Жена: Шестакова Вера Петровна

Работа или профессия
С 1946 по 1958
Пятигорск
Парторг (Партийный организатор) молочного завода | Должность: Парторг (Партийный организатор) молочного завода
Работа или профессия
Неизвестно
Парторг (Партийный организатор) молочного завода
Смерть
Неизвестно
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