Шестакова (Шестакова) Пелагея (Поля) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестакова (Шестакова) Пелагея (Поля) Ивановна

Шестакова (Шестакова) Пелагея (Поля) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Шестаков Иван

Мать: Шестакова Наталья

Смерть
2005
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close