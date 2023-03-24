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Шестакова (Шестакова) Пелагея (Поля) Ивановна
Шестакова (Шестакова) Пелагея (Поля) Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1912
Дата смерти
2005
Пол
Женский
Отец
Шестаков Иван
Мать
Шестакова Наталья
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец:
Шестаков Иван
Мать:
Шестакова Наталья
Смерть
2005
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