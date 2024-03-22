Сидоров Семён Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоров Семён Яковлев

Сидоров Семён Яковлев

Место рождения

Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

26.01.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1840

Отец: Сидоров Яков Алексеев

Мать: Сидорова Александра Илларионова

Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
17.01.1860

Жена: Сидорова Пелагия Тимофеева

Рождение ребёнка
15.02.1863

Сын: Сидоров Иван Семёнов

Мать ребёнка: Сидорова Пелагия Тимофеева

Рождение ребёнка
26.02.1865

Дочь: Сидорова Евдокия Семёнова

Мать ребёнка: Сидорова Пелагия Тимофеева

Рождение ребёнка
21.05.1867

Сын: Сидоров Пётр Семёнов

Мать ребёнка: Сидорова Пелагия Тимофеева

Рождение ребёнка
17.11.1869

Сын: Сидоров Димитрий Семёнов

Мать ребёнка: Сидорова Пелагия Тимофеева

Рождение ребёнка
02.06.1878

Дочь: Варнавина Агрипина Семёнова

Мать ребёнка: Сидорова Пелагия Тимофеева

Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close