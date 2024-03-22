Сидоров Семён Яковлев
Место рождения
Дата рождения26.01.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1840
Бракосочетание
17.01.1860
Рождение ребёнка
15.02.1863
Сын: Сидоров Иван Семёнов
Мать ребёнка: Сидорова Пелагия Тимофеева
Рождение ребёнка
26.02.1865
Дочь: Сидорова Евдокия Семёнова
Мать ребёнка: Сидорова Пелагия Тимофеева
Рождение ребёнка
21.05.1867
Сын: Сидоров Пётр Семёнов
Мать ребёнка: Сидорова Пелагия Тимофеева
Рождение ребёнка
17.11.1869
Мать ребёнка: Сидорова Пелагия Тимофеева
Рождение ребёнка
02.06.1878
Дочь: Варнавина Агрипина Семёнова
Мать ребёнка: Сидорова Пелагия Тимофеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно