Сидоров Яков Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Яков Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1840

Сын: Сидоров Семён Яковлев

Мать ребёнка: Сидорова Александра Илларионова

Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Кирилл Яковлев

Мать ребёнка: Сидорова Александра Илларионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Александра Илларионова

Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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