Сидоров Кирилл Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1868
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1860
Мать ребёнка: Сидорова Матрёна Харитонова
Рождение ребёнка
20.06.1863
Дочь: Сидорова Агрипина Кириллова
Мать ребёнка: Сидорова Матрёна Харитонова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1868