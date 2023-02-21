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Сидоров Кирилл Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1868

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидоров Яков Алексеев

Мать: Сидорова Александра Илларионова

Рождение ребёнка
13.01.1860

Сын: Сидоров Ефимий Кириллов

Мать ребёнка: Сидорова Матрёна Харитонова

Рождение ребёнка
20.06.1863

Дочь: Сидорова Агрипина Кириллова

Мать ребёнка: Сидорова Матрёна Харитонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Матрёна Харитонова

Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1868
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