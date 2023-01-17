Сидорова Александра Илларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1840
Отец ребёнка: Сидоров Яков Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сидоров Яков Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно