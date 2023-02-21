Сидорова Матрёна Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова Матрёна Харитонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1860

Сын: Сидоров Ефимий Кириллов

Отец ребёнка: Сидоров Кирилл Яковлев

Рождение ребёнка
20.06.1863

Дочь: Сидорова Агрипина Кириллова

Отец ребёнка: Сидоров Кирилл Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Кирилл Яковлев

Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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