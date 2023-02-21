Сидорова Матрёна Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1860
Отец ребёнка: Сидоров Кирилл Яковлев
Рождение ребёнка
20.06.1863
Дочь: Сидорова Агрипина Кириллова
Отец ребёнка: Сидоров Кирилл Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно