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Сидорова Пелагия Тимофеева

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Место рождения

Захарово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

10.01.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1841

Отец: Тимофей Мефодиев

Мать: Васса Тимофеева

Захарово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
17.01.1860

Муж: Сидоров Семён Яковлев

Рождение ребёнка
15.02.1863

Сын: Сидоров Иван Семёнов

Отец ребёнка: Сидоров Семён Яковлев

Рождение ребёнка
26.02.1865

Дочь: Сидорова Евдокия Семёнова

Отец ребёнка: Сидоров Семён Яковлев

Рождение ребёнка
21.05.1867

Сын: Сидоров Пётр Семёнов

Отец ребёнка: Сидоров Семён Яковлев

Рождение ребёнка
17.11.1869

Сын: Сидоров Димитрий Семёнов

Отец ребёнка: Сидоров Семён Яковлев

Рождение ребёнка
02.06.1878

Дочь: Варнавина Агрипина Семёнова

Отец ребёнка: Сидоров Семён Яковлев

Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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