Сидорова Пелагия Тимофеева
Место рождения
Дата рождения10.01.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1841
Отец: Тимофей Мефодиев
Мать: Васса Тимофеева
Бракосочетание
17.01.1860
Рождение ребёнка
15.02.1863
Сын: Сидоров Иван Семёнов
Отец ребёнка: Сидоров Семён Яковлев
Рождение ребёнка
26.02.1865
Дочь: Сидорова Евдокия Семёнова
Отец ребёнка: Сидоров Семён Яковлев
Рождение ребёнка
21.05.1867
Сын: Сидоров Пётр Семёнов
Отец ребёнка: Сидоров Семён Яковлев
Рождение ребёнка
17.11.1869
Отец ребёнка: Сидоров Семён Яковлев
Рождение ребёнка
02.06.1878
Дочь: Варнавина Агрипина Семёнова
Отец ребёнка: Сидоров Семён Яковлев
Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно