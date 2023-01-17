Тимофей Мефодиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Мефодиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1839

Дочь: Татьяна Тимофеева

Мать ребёнка: Васса Тимофеева

Рождение ребёнка
10.01.1841

Дочь: Сидорова Пелагия Тимофеева

Мать ребёнка: Васса Тимофеева

Захарово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.04.1844

Дочь: Мавра Тимофеева

Мать ребёнка: Васса Тимофеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Тимофеев

Мать ребёнка: Васса Тимофеева

Место жительства
Неизвестно
Захарово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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