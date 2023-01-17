Васса Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1839
Дочь: Татьяна Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Мефодиев
Рождение ребёнка
10.01.1841
Дочь: Сидорова Пелагия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Мефодиев
Рождение ребёнка
22.04.1844
Дочь: Мавра Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Мефодиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Мефодиев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно