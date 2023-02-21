Варнавина (Сидорова) Агрипина Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варнавина (Сидорова) Агрипина Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1878

Отец: Сидоров Семён Яковлев

Мать: Сидорова Пелагия Тимофеева

Бракосочетание
10.02.1902

Муж: Варнавин Иван Степанов

Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.06.1903

Сын: Варнавин Иван Иванович

Отец ребёнка: Варнавин Иван Степанов

Рождение ребёнка
08.01.1905

Сын: Варнавин Павел Иванович

Отец ребёнка: Варнавин Иван Степанов

Рождение ребёнка
22.02.1908

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Варнавин Иван Степанов

Рождение ребёнка
04.06.1910

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Варнавин Иван Степанов

Рождение ребёнка
01.05.1912

Дочь: Варнавина Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Варнавин Иван Степанов

Рождение ребёнка
13.06.1914

Сын: Варнавин Тихон Иванович

Отец ребёнка: Варнавин Иван Степанов

Воспреемник: Иван Николаевич Варнавин
Рождение ребёнка
01.02.1917

Сын: Варнавин Семён Иванович

Отец ребёнка: Варнавин Иван Степанов

Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Воспреемник: Иван Николаевич Варнавин
Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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