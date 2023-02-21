Варнавина (Сидорова) Агрипина Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1878
Отец: Сидоров Семён Яковлев
Бракосочетание
10.02.1902
Рождение ребёнка
22.06.1903
Отец ребёнка: Варнавин Иван Степанов
Рождение ребёнка
08.01.1905
Отец ребёнка: Варнавин Иван Степанов
Рождение ребёнка
22.02.1908
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Варнавин Иван Степанов
Рождение ребёнка
04.06.1910
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Варнавин Иван Степанов
Рождение ребёнка
01.05.1912
Дочь: Варнавина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Варнавин Иван Степанов
Рождение ребёнка
13.06.1914
Отец ребёнка: Варнавин Иван Степанов
Воспреемник: Иван Николаевич Варнавин
Рождение ребёнка
01.02.1917
Отец ребёнка: Варнавин Иван Степанов
Воспреемник: Иван Николаевич Варнавин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно