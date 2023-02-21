Варнавин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1903
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1903
Рождение ребёнка
17.12.1928
Сын: Варнавин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Варнавина Анна Андриановна
Рождение ребёнка
17.09.1931
Сын: Варнавин Александр Иванович
Мать ребёнка: Варнавина Анна Андриановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1969