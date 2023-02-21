Варнавин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарнавин Иван Иванович

Варнавин Иван Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1903

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1903

Отец: Варнавин Иван Степанов

Мать: Варнавина Агрипина Семёнова

Рождение ребёнка
17.12.1928

Сын: Варнавин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Варнавина Анна Андриановна

Рождение ребёнка
17.09.1931

Сын: Варнавин Александр Иванович

Мать ребёнка: Варнавина Анна Андриановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варнавина Анна Андриановна

Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1969
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close