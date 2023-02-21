Варнавина Анна Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варнавина Анна Андриановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1900

Дата смерти

18.04.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1928

Сын: Варнавин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Варнавин Иван Иванович

Рождение ребёнка
17.09.1931

Сын: Варнавин Александр Иванович

Отец ребёнка: Варнавин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варнавин Иван Иванович

Смерть
18.04.1955
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