Варнавина Анна Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1900
Дата смерти18.04.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1928
Сын: Варнавин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Варнавин Иван Иванович
Рождение ребёнка
17.09.1931
Сын: Варнавин Александр Иванович
Отец ребёнка: Варнавин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.1955